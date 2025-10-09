Directorio Legislativo anuncia fecha tentativa para conocer plan sobre desafuero a Chaves

El Plenario Legislativo conocerá, el próximo 20 de octubre, la hoja de ruta para el proceso solicitado del levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Esa es, al menos, la fecha tentativa que anunció hoy la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro, a las jefaturas de fracción.

Castro aseguró que ese plazo responde, además del análisis propio del tema, a la solicitud que la fracción oficialista dijo presentará al Departamento de Servicios Técnicos y al propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre los criterios que respaldan la petición de desafuero contra Chaves por presunta beligerancia política.

Puntualmente, Pilar Cisneros cuestionó que no existe una norma que permita al TSE destituir a un presidente en ejercicio y que la beligerancia no es un delito que permita el levantamiento de la inmunidad.

“Esta Presidencia es la más interesada en tener todos los elementos jurídicos, entonces brindará el espacio para esas consultas, pero sin que eso signifique dilatar el proceso. Cuando considere que así sea, esta diputada tomará las decisiones correspondientes”, respondió Castro.

La socialcristiana sí adelantó que se plegaría a los plazos que anteriormente se utilizaron para el proceso de desafuero que recién se discutió contra el mandatario.