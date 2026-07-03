Directorio legislativo acuerda recorte por ₡2.500 millones

El Directorio de la Asamblea Legislativa informó este viernes del recorte de ₡2.500 millones en su presupuesto de 2026.

La decisión responde a la orden del Ministerio de Hacienda para que todo el aparato estatal reduzca, en un 5%, lo girado para el periodo actual.

“Hoy el directorio legislativo, en atención al llamado a la contención del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, hemos aprobado el rebajo al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa 2026 por un monto de más de ₡2.500 millones, siempre garantizando de forma responsable la continuidad del servicio de este primer poder de la República en función de todos los ciudadanos”, dijo la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

En el anuncio, enviado en video a los medios de comunicación, también aparecen el primer secretario, Gerald Bogantes, y la segunda prosecretaria, Nayuribe Guadamuz.

“Este ajuste al presupuesto refleja el compromiso de este directorio en administrar los recursos públicos con responsabilidad, revisando el presupuesto y priorizando el gasto donde realmente se necesita.

“Estamos convencidos de que la contención responsable del gasto y unas finanzas públicas sanas fortalecen la confianza del país en el primer poder de la República”, aseveró Bogantes.

Sin embargo, ninguno de los tres precisó cuáles partidas se verán afectadas con esa decisión.

Este medio ya realizó una consulta al Directorio para conocer el detalle de las rebajas y está a la espera de una respuesta.

Además del Congreso, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones ya anunciaron devoluciones presupuestarias a Hacienda.





