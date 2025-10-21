Directorio alista para este martes lectura de resolución sobre desafuero de Chaves

El Directorio Legislativo prepara para este martes por la tarde la lectura de la resolución sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.



La presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro, confirmó que tiene todo listo para esa lectura hoy mismo, pero que todavía mantiene abierto un espacio para que cualquier diputado o fracción presente observaciones al documento.



Esa resolución, a grandes rasgos, explica cuál será el procedimiento a seguir para la solicitud de desafuero que planteó semanas atrás el Tribunal Supremo de Elecciones contra el mandatario por el presunto ilícito de beligerancia política.

“Yo diría que estamos bastante cerca de tener la resolución final, se han recibido algunas observaciones verbales sobre aspectos muy generales, nada sustancial, por lo que diría que perfectamente hoy podríamos leerlo por la tarde, pero me reservo la posibilidad de que sea en un momento posterior”, explicó Castro.

La diputada sí aclaró que, por el fondo, la resolución no cambia prácticamente nada con el procedimiento que ya se discutió anteriormente para el fallido desafuero de Chaves por el presunto delito de concusión en el caso del BCIE.

Eso significa que los pasos, y plazos, serían los mismos.

Por lo tanto, la primera decisión será conformar la comisión especial que analizará el caso, la cual estaría integrada por tres legisladores. Ese órgano, según Castro, estaría definido a más tardar este miércoles.

“Lo único por lo que vamos a abogar es porque el proceso sea más ágil, que no se preste para un show político, que sea un procedimiento objetivo, claro y transparente y con todas las debidas garantías.

“No habrá mayores diferencias con el procedimiento anterior, con la única salvedad de que aquí estamos hablando de un presunto ilícito electoral, que es una materia diferente a la penal, pero fuera de eso es todo muy parecido”, sentenció Castro.

La sesión del Plenario donde se discutiría el tema iniciará a las 3:15 p. m.