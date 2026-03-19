Directivo del Teatro Nacional cuestiona que daños en edificio sean realmente irreversibles

El ingeniero Olman Vargas, miembro del consejo directivo del Teatro Nacional, cuestionó este jueves que los daños en ese patrimonio cultural sean realmente irreversibles, tal y como señaló la Sala Constitucional en febrero anterior.

En audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Vargas aseguró que esa es una “apreciación que no está sustentada” y que podrían existir posibilidades de revertir los daños causados en medio de las cuestionadas obras de restauración en el inmueble.

“Cuando en las noticias trasciende lo de daños irreversibles, uno como técnico quisiera decir que esa es una apreciación que no está sustentada, hay muchas maneras de intervenir el patrimonio, muchas líneas de acción y uno esperaría que estas puertas, que tienen 140 años, obviamente iban a tener deterioros si son puertas que están a la intemperie, con las condiciones climáticas de este país, que han sido intervenidas probablemente unas 10 veces a lo largo de 140 años, pues existe las posibilidad de reversar los errores que se puedan haber cometido y dejarlas en una condición que patrimonialmente sea aceptable”, aseveró.

En la audiencia, en la que también participó la directiva Aida Faingezicht y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, se aceptó, sin embargo, que las puertas que fueron transportadas en el cajón de un pick up salieron del edificio sin el aval de las autoridades del Teatro.

Además, se cuestionó la contradicción que existe entre las versiones que los directores de Patrimonio y la Oficina de Conservación del Teatro han expresado sobre el caso.

“Nos está llamando la atención que hay un quiebre entre el director de Patrimonio, que hace sus denuncias sobre lo que él mismo tenía que haber vigilado, y la Oficina de Conservación”, reconoció Faingezicht.

El ministro Rodríguez, por su parte, aseguró que, de la mano con la investigación administrativa que se sigue por este caso, hay también una denuncia penal presentada que busca sentar responsabilidades, si las hubiera, por los presuntos daños al edificio patrimonial.

Añadió, además, que desde España viajará un experto para inspeccionar las obras de restauración y emitir un criterio técnico al respecto.

“Desde el Consejo Directivo y por iniciativa de doña Aida y mía, le ordenamos al director del Teatro Nacional que buscara un experto internacional avalado que pudiera venir a revisar el proceso de restauración y en este caso el Teatro de Rojas, en Toledo, que es el teatro hermano en tiempos y tipo de construcción, nos estará facilitando a don Miguel Ángel Bonache Gutiérrez, que viene a hacer las inspecciones correspondientes”, afirmó.

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