Diputados ya no podrán alegar casos de COVID-19 para frenar labor legislativa

Los diputados no podrán volver a alegar un caso positivo de COVID-19 para frenar la labor legislativa.



El propio miércoles, cuando los legisladores decidieron suspender todas las sesiones del Congreso por el contagio del liberacionista Gustavo Viales, quedó firmado y aprobado el protocolo que permitirá realizar sesiones virtuales ante situaciones de calamidad o emergencia como lo es la pandemia actual.

Ese era el último obstáculo para que la reforma aprobada en julio anterior entrara en rigor.

¿Por qué tardó tanto?

Pese a que el cambio en el reglamento se votó hace casi seis meses, la redacción del protocolo y su posterior proceso de revisión se extendió hasta finales de año.

Según el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, el documento llegó a sus manos poco antes de que la Asamblea Legislativa se fuera de vacaciones en diciembre pasado, pero no lo había querido firmar “porque no están las condiciones técnicas” para llevar a cabo esas sesiones.

El diputado insiste en que el sistema Teams, que es el que tiene licenciado la Asamblea para las reuniones virtuales, no tiene ninguna previsión para votaciones virtuales o control de asistencia, que son obligaciones señaladas por la Sala Constitucional para cumplir con las garantías y derechos que se demandan en los presencial.

La reforma al reglamento permitirá que no se frene la labor legislativa en caso de que no se pueda sesionar de manera presencial.

“No lo había querido firmar antes porque no están las condiciones para que se lleven a cabo las sesiones virtuales, estábamos trabajando y coordinado con la administración para que en el momento en que esos aspectos estuvieran listos se echara en marcha, pero ahora ya está firmado para que no sigan diciendo que es porque este presidente no lo había querido firmar”, dijo Cruickshank.