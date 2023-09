Diputados van por el resello a proyecto para sacar a Costa Rica de lista negra

“Esta ley representa e implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda (…) Es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a gente muy adinera en este país.

“Como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirles a esos grupos poderosos no pagar de manera injusta los tributos de una nación que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo y aun así permitiría exoneraciones enormes a esos grupos”, había dicho Chaves.