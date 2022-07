Diputados responden a Rodrigo Chaves tras emplazamiento para aprobar eurobonos

26 de julio de 2022, 8:30 AM

Luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emplazara a los diputados para que aprueben los eurobonos, la reacción de los legisladores no se hizo esperar.

"Hagan lo patriótico. Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas, no jueguen chapitas. Eso no es irrespetuoso, Asamblea Legislativa, es un llamado patriótico a su responsabilidad, dejen de jugar chapitas o, mejor dicho, no empiecen", dijo Chaves durante su discurso, este lunes, en Guanacaste.

Horas después, los diputados emitieron algunos criterios sobre el tema. Incluso, se refirieron a la frase del mandatario sobre las "chapitas".



Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional, afirmó que el "respeto debe ser el estandarte de la relación entre los poderes de la República".

"La responsabilidad como legisladores radica en tomar muy en serio cada decisión. Los diputados no jugamos 'chapitas', somos representantes sólidos y responsables de la gente. Es vital que desde el Ejecutivo y, en el primer orden, desde la Presidencia de la República, se fomente el diálogo", comentó Rivera.

Por su parte, Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República, indicó que no se vio aludido con esta declaración, pues en su bancada están a favor de los eurobonos.

"Tengo la certeza de que el Presidente, cuando dijo lo que dijo, no se refirió a Nueva República, hemos sido claros en este tema. En eurobonos hemos definido una posición clara a favor de esto. Creemos que es necesario cambiar deuda cara y de corto plazo por deuda barata y de un mediano plazo para estabilizar finanzas", añadió Alvarado.

Además, Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, manifestó que uno de los temas principales es la negociación y el "análisis serio".

"Los $1.500 millones para pagar el vencimiento de deuda, estamos de acuerdo, pero también que nos expliquen el resto de dinero y en qué se va a utilizar, cómo vamos a cuidar esa plata a nivel de estructuras del Gobierno. Nosotros no estamos jugando nada, estamos trabajando", agregó.

Por último, Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, destacó que "el Presidente desconoce toda la labor que en este momento se está haciendo en la Asamblea Legislativa, de la cual puede dar fe, incluso, el ministro de Hacienda (Nogui Acosta), quien ha estado reiteradamente trabajando con nosotros el tema".

Eurobonos

Chaves solicitó a los diputados que aprobaran la colocación de entre $12.000 y $14.000 millones en eurobonos.

Los eurobonos son títulos valores que se emiten en el mercado internacional para que el país obtenga líneas de crédito favorables en relación con las que ofrece el mercado de deuda interna.