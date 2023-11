Diputados responden a Chaves: “Es una falta de seriedad, puro hígado”

“Un presidente no desconvoca proyectos de su interés porque no le aprobaron dos o porque hay criterios negativos sobre sus proyectos, ¿entonces para qué sesiones extraordinarias? Eliminamos esos seis meses de extraordinarias y solo nos ponemos de acuerdo las fracciones. Es como que nosotros dijéramos que si el Presidente no nos convoca un proyecto, renunciamos a impulsar ese proyecto”, cuestionó Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República.