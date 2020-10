Diputados recomiendan reelección de magistrado Fernando Cruz

Con el apoyo unánime de siete diputados la Comisión de Nombramientos apoyó esta tarde la reelección del magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional.



Cruz, también presidente de la Corte Suprema de Justicia, postuló su nombre para un periodo más de ocho años en el cargo en propiedad que ocupa desde hace 16.

Los legisladores aseguraron compartir la visión del magistrado en el Poder Judicial, en apartados como la independencia de poderes y el estado de derecho

“No es la elección de un hombre, sino de la visión”, dijo el diputado verdiblanco Luis Fernando Chacón.

Cruz tiene 48 años de servicio judicial, es abogado licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En ese último cargo el magistrado dijo estar orgulloso de que fue gracias al Poder Judicial que pudo obtener ese título.

El magistrado, de 71 años, fue cuestionado precisamente por postularse a un cargo que dejaría cerca de los 80 años.

El socialcristiano Rodolfo Peña le preguntó, el lunes, si no creía que en la Corte debería haber figuras más jóvenes.

“No sabría decirle, yo creo que a las personas que van a ser electas diputadas no pensarían en que no elegirse porque hay que darle oportunidad a gente más joven. La experiencia vale, pero el hecho de que sea más joven no garantiza nada en materia judicial.

“Para mí es muy difícil responder porque soy de la tercera edad, entonces tengo una respuesta muy parcializada, creo que habría que darle oportunidad no a los más jóvenes sino a los más capaces, los más preparados, pero cómo se miden los atestados es complicado”, aseguró.