Diputados recomiendan enviar a Fiscalía informe sobre atrasos en Florencio del Castillo

"Nuevamente, más de 20 años los cartagineses esperando que esta ampliación se dé. No fue, sino hasta hace poco, que se nos comunica que no va la concesión que se había planteado, lo que quiere decir es que, hasta el momento, no han presentado ninguna propuesta. Ya los cartagos estamos cansados de estar esperando y necesitamos estas obras de forma urgente, así como la finalización de las obras que están ahorita, como son los puentes de intercambio de La Lima y Taras", mencionó por su lado la parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez.