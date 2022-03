Diputados recomiendan destitución de ministro Méndez Mata por caso “Cochinilla”

La comisión especial legislativa que investigó el caso “Cochinilla” recomendó al presidente de la República, Carlos Alvarado, destituir de manera inmediata al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata.



La decisión se incluye en el informe final que aprobaron esta mañana seis de los siete integrantes del órgano, que durante nueve meses llevó adelante la investigación legislativa por el escándalo de corrupción en obra pública vial.

En el informe, de 131 páginas, se recomienda además a la Contraloría General de la República inhabilitar de todo cargo público a Méndez Mata y al exgerente de Conavi, Carlos Solís, así como al exdirector de ese Consejo, Mario Rodríguez.

También, instruye al ente contralor para que analice si estos tres funcionarios y todos los demás incluidos en la investigación judicial incurrieron en faltas administrativas o de tipo penal.

De igual forma, se solicita al Ministerio Público determinar si la prueba presentada en esta investigación podría suponer el imputar penalmente a los funcionarios de Conavi y MOPT señalados.





En contra

El informe fue aprobado por seis diputados y rechazado solo por el oficialista Enrique Sánchez, precisamente en contra de la sanción que se pide para el ministro de Transportes.

“Cuando se reitera en un informe que no es posible identificar participación del ministro en la red de corrupción es por lo que yo no puedo compartir la conclusión a la que llega la mayoría de señalar una responsabilidad moral sobre un jerarca, no porque no crea que siempre se puede hacer más en el combate de la corrupción, no porque no crea que el consejo de administración está de adorno y que hay que quitarlo, sino porque la misma investigación, el mismo desarrollo del documento señala esa no responsabilidad del jerarca en la red que hoy se señala”, dijo Sánchez.