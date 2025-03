Diputados rechazan vía rápida a proyecto para impedir retenciones en SINPE Móvil

El Plenario Legislativo rechazó, este lunes, la dispensa de trámite del expediente 24.750, que pretende impedir las retenciones de impuestos en las transacciones de SINPE Móvil.

La vía rápida fue propuesta por el Partido Liberal Progresista (PLP), la misma bancada que impulsa el texto que impediría al Ministerio de Hacienda gravar con IVA las transacciones comerciales que, por ley, sí están sujetas a ese impuesto.

“Queremos proteger al ciudadano costarricense que ha encontrado en SINPE una herramienta maravillosa para no andar cargando efectivo en estas épocas de tanta violencia y criminalidad, con tanto peligro de andar efectivo en la calle, los costarricenses han encontrado una forma de hacer pagos y transferir dineros a familiares y amigos, transferencias que dice Hacienda no son el objetivo, pero van a quedar prensadas”, cuestionó Eli Feinzaig.

La queja de los liberales es que Hacienda terminaría gravando todas las transacciones ante la imposibilidad material de determinar, con certeza, cuáles están sujetas al IVA y cuáles no; obligando a las personas que son gravadas injustamente a presentar reclamos y otros procesos engorrosos.

María Parta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que su bancada está de acuerdo con que el mecanismo que aplique Hacienda no puede provocar cobros indebidos, pero dijo que también es cierto que se debe combatir la evasión en SINPE Móvil.

“No hay ningún impuesto nuevo, no se pretende en modo alguno gravar todas las transferencias, pero no se puede olvidar que muchos comercios o profesionales están utilizando el SINPE y no reportan el impuesto que corresponde”, cuestionó a su vez la oficialista Pilar Cisneros.

Con el rechazo, el expediente seguirá la ruta ordinaria de consultas y audiencias en comisión.