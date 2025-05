Diputados rechazan vía rápida a proyecto de jornadas 4/3

El Plenario Legislativo le negó este lunes una vía rápida al proyecto que permitiría las jornadas laborales excepcionales en Costa Rica, popularmente conocido como jornadas 4/3.

Ese trámite acelerado, impulsado por el oficialismo y el PUSC, solo consiguió 31 de los 38 votos que necesitaba para aprobarse.

Al final, a la férrea oposición que ya había anunciado el Frente Amplio, se sumó también el bloque de diputadas independientes y también nueve legisladores de Liberación Nacional.

Los verdiblancos eran quienes inclinarían la balanza hoy, pues la matemática del Congreso urgía al PLN a respaldar esa vía, caso contrario era complicada alcanzar la cifra mínima para su aprobación.

La fractura liberacionista también llegó precedida de las palabras de su candidato, Álvaro Ramos, quien pidió a la fracción un análisis profundo de la reforma y rechazar ese trámite rápido.

“Esta no es la discusión por el fondo, es permitir que la discusión se dé, una discusión importantísima para que Costa Rica tenga mayor competitividad. ¿Que es la panacea de la generación de empleo? No, no lo es, pero sí es necesario”, insistió sin éxito la socialcristiana Daniela Rojas, proponente del proyecto.