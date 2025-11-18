Diputados proponen que Recope financie a Fuerza Pública para vigilancia de poliducto

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos insistieron, este martes, en la negativa de crear un cuerpo policial dentro de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).



En su lugar, los legisladores propusieron hoy que Recope financie al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para que sea este, mediante un cuerpo especial, el que vigile el poliducto nacional y combata, en sitio, el robo de combustible.



Francisco Nicolás (PLN), Daniela Rojas (PUSC) y el independiente Luis Diego Vargas defendieron que así se evitaría el riesgo de que otras instituciones sigan ese camino y se rompa la arquitectura del Estado.

“Esa lógica nos puede arrastrar a crear Policías especializadas para combatir por ejemplo el robo de agua, que es muy grande, y dárselo al AyA y atrás vendrá el ICE con la electricidad y así sucesivamente. Ese es el riesgo.



“Tenemos que pensar en la arquitectura del Estado y que se mantenga lo más eficiente posible. Debería más bien Recope darle al Ministerio de Seguridad Pública un monto por año para que ustedes creen, a lo interno, la Policía especializada en este tema”, dijo Nicolás.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró a los diputados que el texto en discusión se podría modificar para incorporar el cuerpo policial que quiere Recope dentro de la Ley General de Policía, de manera que quede bajo la funcionalidad del Ministerio y tengan sus mismos requisitos y obligaciones.

“Ellos incluso tendrían que adecuarse en sentido pleno a como funciona cualquier órgano policial, llevar cursos, tener rangos... Es decir, ser una policía con todos los deberes de cumplimiento ante el ciudadano”, dijo.

El viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, reconoció que la propuesta de la oposición también es posible y válida, siempre y cuando quede claro que el financiamiento de estos policías vendría de Recope.

La presidenta de la Refinadora, Karla Montero, ya había reconocido ante la comisión que mediante la eficiencia operativa se pretendía financiar a ese cuerpo policial, por lo que la idea es que sean esos mismos recursos los que se trasladan al MSP.

El proyecto sigue en discusión de Jurídicos.



