Diputados presentan al Plenario nueva solución a lista negra de la Unión Europea

La comisión especial que analizó las posibles salidas a la lista de países no cooperantes de la Unión Europea dictaminó este lunes una nueva solución a ese problema.

La vía propuesta aclara que en el caso de las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) estas únicamente se cobrarán a entidades no calificadas, que son contribuyentes que no posean una actividad económica formal (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc).