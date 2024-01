Diputados preguntan a Fiscalía si quienes se niegan a responder obstaculizan investigaciones

Lea también Política “Choreco” alega irrespeto y se abstiene de declarar ante diputados Federico Cruz aseguró que sus declaraciones en la pasada audiencia se tergiversaron y que el único propósito de la comisión investigadora es afectar su carrera y reputación.

Los diputados le insistieron que el caso no existe y que él, por lo tanto, no aparece en ninguna causa abierta, por lo que ejercer ese derecho no solo resultaba excesivo, sino que podría suponer un delito por obstaculizar la labor legislativa.