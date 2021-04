Diputados podrán sesionar, finalmente, de manera virtual

Luego de meses de alegatos, acusaciones y suspensión de sesiones, los diputados podrán finalmente sesionar de manera virtual desde sus casas u oficinas.



Así lo anunció este jueves el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, al término de la jornada de hoy, donde nuevamente un grupo de diputados lo señaló directamente por la no realización de sesiones virtuales pese a los reiterados casos de COVID-19 en Cuesta de Moras.

El legislador reiteró, una vez más, que la falta de un sistema que permitiera las votaciones virtuales era lo que impedía el desarrollo de esas sesiones remotas, pues de lo contrario las votaciones de cada moción o proyecto debía realizarse de manera nominal, consumiendo demasiado tiempo del Plenario.

El anuncio se hizo horas después de que la diputada independiente llamara “cosa” al presidente, argumentado que otras presidencias sí han realizado sesiones virtuales pero que Cruickshank está jugando con la salud de los diputados.

“Yo no entiendo qué parte es la que ha habido que no se han podido implementar las sesiones virtuales. Bajo la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides nos reuníamos hasta las 11 de la noche trabajando, eran sesiones larguísimas, pero qué es la diferencia, que teníamos un presidente que tomaba decisiones, no esta cosa que no va ni para un lado ni para otro”, dijo la diputada.