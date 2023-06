Diputados piden respeto a Chaves por ataque a legisladora

“Pocos días después, la pareja de don Alex Cuadra, que es la diputada Montserrat Ruiz, agarra y hace uno de los actos de violencia política peores que hemos visto en la Asamblea Legislativa, diciéndole a la señora Pilar Cisneros Gallo: doña Pilar, pero casi con odio, visceral, ‘usted no me mira a los ojos’, yo no quiero remedar porque es verdaderamente desagradable”, aseveró Chaves.