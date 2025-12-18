Diputados piden protección para exgerente tras denuncias de irregularidades en el INS
Luis Fernando Monge aseguró, entre otras, que hubo un intento por ingresar $10 millones de “fondos cuestionables” al puesto de bolsa de la institución y que Federico Cruz “Choreco” presionó a la presidenta del INS por ese tema.
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron, este jueves, medidas de protección para el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge.
Esto luego de que el exjerarca denunciara ante ese órgano presuntas irregularidades y presiones indebidas dentro de la institución.
Sin embargo, mencionó, además, que él recibió una llamada del presidente Rodrigo Chaves en la que el mandatario le consultó sobre el seguro de caución que la empresa mexicana Tradeco necesitaba para llevar adelante el contrato del proyecto Barranca-Limonal, algo que asegura él no recomendó por razones “técnicas y financieras”.
“Cuando fui abordado por los personeros de INS Valores, les aclaré todo y les hice ver la inconsistencia. La transferencia no se aceptó. Involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa y esta encontró una conexión con una persona muy cuestionada en el país (que no reveló).
“Estando en una gira con doña Gabriela (Chacón, presidenta del INS), ella recibió una llamada de don Federico Cruz, conocido como “Choreco”, para presionar por el mismo tema. Inmediatamente, la puse al tanto de todo lo anterior y me dijo que se lo iba a comunicar a don Rodrigo (Chaves)”, denunció Monge.
En la misma exposición, el exgerente aseguró que también se reunió junto a Chacón con Diego Sánchez Silva y Hostos Rizik, este último quien se presentó como un intermediario entre Casa Presidencial, una empresa reaseguradora y el INS.
“Don Diego Sánchez venía con la idea de participar en los grandes contratos de reaseguro, particularmente el de la CCSS y creo que también del ICE. Venían con datos erróneos sobre los montos de primas de esos contratos. Fue lo primero que les aclaré. Simplemente, escuché y tomé nota.
“Inmediatamente, finalizada la reunión, los busqué en Google y a la primera salió el nombre de Diego Sánchez Silva, implicado en casos de sobornos en Ecuador, llamado el “Zar de los Reaseguros” quien actualmente coopera con la justicia de los EE. UU. y ha confesado sus delitos. Fui a la Oficialía de Cumplimiento, y todo fue validado. Se lo hice ver de inmediato a doña Gabriela, le reclamé que cómo era posible que estas personas no hubieran sido filtradas antes de recibirlas. No recibí una respuesta satisfactoria. Me indicó que se lo iba a comunicar al señor Presidente”, añadió.
Consultada, Chacón aseguró que no recordaba los detalles de esa reunión y dijo a los diputados compartir esa información posteriormente.
Defendió, además, que recibió la llamada del presidente Chaves sobre el caso de Tradeco en calidad de asesora de la entonces presidenta ejecutiva, Mónica Araya.
Además de las medidas de protección, los diputados acordaron trasladar al Ministerio Público el acta de la sesión para que la Fiscalía la analice y volver a llamar en audiencia tanto a Monge como a Chacón.