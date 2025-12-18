Diputados piden protección para exgerente tras denuncias de irregularidades en el INS

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron, este jueves, medidas de protección para el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge.

Esto luego de que el exjerarca denunciara ante ese órgano presuntas irregularidades y presiones indebidas dentro de la institución.

Monge explicó que, para él, su reciente despido vino precedido de una serie de decisiones y manifestaciones suyas en temas puntuales, uno de ellos su negativa a la venta de la institución.



Sin embargo, mencionó, además, que él recibió una llamada del presidente Rodrigo Chaves en la que el mandatario le consultó sobre el seguro de caución que la empresa mexicana Tradeco necesitaba para llevar adelante el contrato del proyecto Barranca-Limonal, algo que asegura él no recomendó por razones “técnicas y financieras”.





En la misma línea, dijo que hace un par de años unos agentes de seguro, cuyos nombres se negó a decir, le propusieron comprar parte de la cartera de préstamos personales que el INS tiene para sus funcionarios por un monto de $3.5 millones, un negocio que al final se cayó por razones técnicas.

Sin embargo, los agentes volvieron acercarse al INS, pero esta vez por el puesto de bolsa en la que presionaron para que se les permitiera la inversión de al menos $10 millones.





“Cuando fui abordado por los personeros de INS Valores, les aclaré todo y les hice ver la inconsistencia. La transferencia no se aceptó. Involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa y esta encontró una conexión con una persona muy cuestionada en el país (que no reveló).

“Estando en una gira con doña Gabriela (Chacón, presidenta del INS), ella recibió una llamada de don Federico Cruz, conocido como “Choreco”, para presionar por el mismo tema. Inmediatamente, la puse al tanto de todo lo anterior y me dijo que se lo iba a comunicar a don Rodrigo (Chaves)”, denunció Monge.