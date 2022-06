Diputados piden a Rodrigo Chaves ser nombrados fiscalizadores de negociación para extender contrato en Caldera

Por Juan José Herrera | 22 de junio de 2022, 18:54 PM

Los diputados de la Comisión Puntarenas aprobaron este miércoles una moción para solicitarle a Rodrigo Chaves que los nombre observadores y fiscalizadores del proceso de negociación para extender el contrato de concesión del Puerto de Caldera.

"Le solicitamos al presidente de la República que lo haga por transparencia y para empezar a reconstruir la ya deteriorada credibilidad y transparencia de los procesos públicos", comunicó David Segura, diputado de Nueva República y miembro de dicha Comisión.

Tal solicitud la hacen después de que la prensa divulgara que financistas de su campaña están ligados a la empresa que tendría la ampliación del contrato.

Niega conflicto de intereses

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó este miércoles que exista un conflicto de interés con su intención de extender por cinco años más el contrato de concesión en Puerto Caldera vigente desde 2006 y que vence en 2026.



En conferencia de prensa, el mandatario defendió que detrás de su interés de prorrogar el ligamen con la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera no se esconde el deseo de “darle nada a nadie”, ni tampoco ayudar a Calixto Chaves, financista de su campaña electoral y quien, según el Registro Nacional, figura como fiscal de Logística de Granos S. A., sociedad accionista a su vez de la SPC.

Calixto Chaves es padre de José Pablo Chaves, quien, según el medio ameliarueda.com, también fue financista en la campaña del Partido Progreso Social Democrático y figura además en Logística de Granos.

“Yo no quiero darle nada a nadie, a mí llegaron 10 cámaras de importadores, productores, graneleros, comerciantes… diciendo, ‘presidente el puerto está colapsado’”.

“Yo no le estoy haciendo un favor a una persona que es accionista de la concesión, eso es mentira, porque hay una persona que sí, compró bonos con inversión por un monto pequeño y sucede y ocurre que tiene una participación accionaria muy pequeña en esa empresa”, dijo el mandatario.

En esa conversación, Chaves aseguró que se planteó una ruta “para evitar que lo que ya es una crisis se convierta en una tragedia”.

“Lo que estamos negociando es que en vista de que una licitación como la que Dios manda va a llevar solo los estudios técnicos y la preparación del cartel dos años, más apelaciones y que se reciban las ofertas… Rodrigo Chaves no va a dejar que este país caiga en una crisis sin un puerto en el Pacífico y que hasta el 2040 o 2042 tengamos una solución, no lo voy a dejar”, aseveró.

Así, la idea del Gobierno es que mientras ese cartel se prepara, se negocie esa ampliación con la SPC para que esta “puedan hacer las medidas paliativas inmediatas para que la carga que entre y que salga de Caldera no se pudra ahí y no se quede en carga o simplemente no venga”.

El Presidente insistió en que Calixto Chaves ya no es socio de esa empresa y que, aunque lo fuera, mantiene la suficiente distancia para que las negociaciones con la concesionaria se mantengan “asépticas”.

En ese sentido, añadió en que ya invitó a la contralora Marta Acosta a darles “el consejo necesario” para que esa negociación sea transparente.

