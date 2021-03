Diputados niegan nuevo intento por aumentar de golpe salarios en el sector público

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración rechazaron este martes un nuevo intento por aumentar de golpe el salario casi 30 mil funcionarios del sector público.



Dos mociones del socialcristiano Rodolfo Peña y el frenteamplista José María Villalta volvieron a intentar que aquellos funcionarios que queden por debajo del salario global pudieran migrar a este de manera voluntaria e inmediata.

Esto, según estimaciones del Ministerio de Planificación, hubiera significado unos ₡32 mil millones anuales al Estado.

La posición de los proponentes es que si estos empleados se mantienen por debajo del salario global, pasarán años antes de alcanzar el salario único, lo que se convertiría en una injusticia para ese grupo importante de funcionarios.

Villalta advirtió que los empleados nuevos que entren bajo el régimen de salario global ganarían más que los que están por debajo, sin ningún reconocimiento a la experiencia de estos o su tiempo de servicio.

Peña, por su parte, recordó además que la regla fiscal congela los aumentos por costo de vida cuando la deuda pública sobre pasa el 60%, y las proyecciones es que esto se mantenga así por los próximos años.

“Es un tema de legalidad, un tema de constitucionalidad. Al no haber incrementos ni anualidad ni incrementos por costo de vida, ¿qué les queda a estos trabajadores? Mientras la deuda esté por encima del 60% no habría aumentos y eso no va a cambiar en 10 o 15 años”, dijo Peña.

“Si llueve, llueve para todos, y si sale el sol, sale para todos, yo voy bajo ese precepto”, dijo el liberacionista David Gourzong en apoyo a las mociones.

Sin embargo, la tesis de la mayoría de la comisión fue mantener la posición que ya habían adoptado en febrero anterior, cuando definieron que los empleados por debajo del salario global podrían seguir recibiendo aumentos hasta alcanzar ese límite, mientras que los que estén por encima se congelarán ahí hasta que ese salario los alcance.