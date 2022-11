Diputados mantienen en $6 mil millones la emisión de eurobonos

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos mantuvieron este martes en $6 mil millones la propuesta para la emisión de eurobonos que defiende el Poder Ejecutivo.

Tal y como se previó, el bloque conformado por Waldo Agüero (PPSD), Gilberto Campos (PLP), María Marta Carballo (PUSC), Carolina Delgado (PLN) y Olga Morera (NR) impuso su voluntad en el órgano y dejó intacta la propuesta dictaminada semanas atrás.

En total, la comisión analizó 25 mociones de fondo, incluida la posibilidad de rebajar hasta $3 mil millones la autorización de esa deuda que el Gobierno de Rodrigo Chaves ha señalado como crucial para asumir vencimientos de deuda futuros y mantener estable el mercado local.

Sofía Guillén (FA) defendió, desde la primera moción, que autorizar $3 mil millones era más que suficiente para cumplir las obligaciones del Gobierno hasta el 2025.

Esa propuesta, que consistía en todo un nuevo texto sustitutivo, incluía además convertir en requisitos las metas de sostenibilidad fiscal incluidas en el texto dictaminado y además incluir otros como un plan de reactivación económica, implementar escáneres en las aduanas del país, aplicar el proyecto de Hacienda Digital y definir metas de implementación de mejoras en aduanas.

Sin embargo, la moción fue rechazada por cinco de los nueve diputados presentes y apoyada solo por Vanesa Castro (PUSC), Óscar Izquierdo (PLN, en sustitución de Kattia Rivera), Monserrat Ruiz (también PLN) y la propia Guillén.

“Es hora de que esto camine, que esto se apruebe, para eso es momento que las partes cedamos un poquito, es eso o quedarse en un callejón sin salida porque ustedes saben que no tienen los votos más allá de esta comisión, no tienen los 38 votos que necesitan para esos $6 mil millones, entonces esto es un llamado a la reflexión, no puede ser que la propuesta sea ‘$6 mil o millones nada’”, insistió la frenteamplista.