Diputados mantienen con vida proyecto para pasos de fauna silvestre en carreteras

Los diputados evitaron este lunes que se archivara el proyecto de ley que busca crear pasos de fauna silvestre en las carreteras del país , con el fin de reducir la muerte de animales atropellados y facilitar su desplazamiento seguro entre hábitats.

El plenario legislativo aprobó una moción que impide que la iniciativa fuera archivada por vencimiento del plazo cuatrienal.

La propuesta establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las municipalidades y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) deberán identificar los puntos críticos donde se requiere este tipo de infraestructura.

Además, plantea que estas medidas se incluyan desde la etapa de diseño de nuevas carreteras, garantizando que la conectividad ecológica sea parte de la planificación vial.

El objetivo central es proteger la fauna silvestre y disminuir los riesgos de atropello de especies como perezosos, monos, aves y otros animales que habitan cerca de las rutas nacionales.







