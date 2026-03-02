Diputados llaman a cuentas a ministro de Cultura por daños irreversibles en Teatro Nacional

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobaron, este lunes, una moción para llamar a cuentas al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por los daños irreversibles causados al Teatro Nacional en las últimas semanas.

El jerarca deberá responder los criterios que pesaron para aprobar los trabajos de restauración que acabaron afectando, de manera irreparable, las puertas de ese patrimonio histórico cultural costarricense.

El órgano tomó esa decisión luego de recibir en audiencia al exdirector del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Diego Meléndez, quien fue precisamente el que denunció ante la Sala Constitucional los deterioros ocasionados al inmueble.

En su audiencia, Mélendez no solo detalló los daños que ya los magistrados acreditaron, sino además denunció irregularidades en el proceso de restauración, por ejemplo, la supuesta falta de criterios técnicos detrás de las obras y el haber elegido, según dijo, una empresa constructora para esos trabajos.

El exdirector, además, aseguró que Jorge Rodríguez eligió como director de Patrimonio a “un ingeniero civil sin conocimiento en el área”, en referencia a Lynder Sánchez (ya fuera del ministerio, pero también llamado a comparecer), quien precisamente fue quien aprobó los cuestionados trabajos.

Meléndez no solo criticó el trato que recibieron las puertas del Teatro, sino su acabado final.

“Esas puertas ahora parecen de plástico, sacadas de EPA o de un lugar de esos recién hechas. Les quitaron todas las capas de tejido histórico, las lijaron, las maltrataron, les borraron molduras, las llenaron de merula y las colocaron totalmente desfiguradas, además les cambiaron el color de un café oscuro a un rojo brillante”, detalló.

Los diputados reaccionaron con asombro ante las denuncias presentadas por el exdirector y aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias en busca de responsables.

“Es dolor del alma y el corazón porque estamos hablando de un patrimonio histórico, de muchísimos años, de lo que representa cada cosa interna, estamos hablando de finales del siglo XIX y que esto tiene un valor enorme que no podemos cuantificar económicamente, porque es tan grande el daño y el valor que no darían los números para poner una cifra”, dijo la socialcristiana Vanessa Castro.

Además, de Rodríguez y Sánchez, también fueron llamados a comparecer el artista Jorge Jiménez Deredia; el actual director de Patrimonio, Fernando Madrigal, director del Teatro Nacional, Guillermo Madriz; y la exministra de Cultura, Astrid Fischel.

