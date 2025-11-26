Diputados llaman a cuentas a canciller por declaraciones de Catalina Crespo

Los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron este miércoles, por mayoría, llamar en audiencia al canciller Arnoldo André Tinoco para que responda por las declaraciones que brindó la semana anterior la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo.



Específicamente, los legisladores quieren conocer la postura del ministro sobre las manifestaciones que la diplomática dio a Noticias Trivisión cuando aseguró que el Congreso de Estados Unidos la había convocado para referirse a la posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves fuera destituido de su cargo.



Sin embargo, como ella misma rectificó luego, se trató de una solicitud personal que le planteó el congresista Mario Díaz-Balart, interesado en conocer detalles sobre el proceso de levantamiento de la inmunidad que hoy se sigue contra el mandatario a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Las manifestaciones de la señora embajadora Catalina Crespo para referirse a este tema fueron desafortunadas e inapropiadas. El lenguaje diplomático debe tener como principios la prudencia y el cuidado al realizar manifestaciones, sobre todo para evitar roces y conflictos entre las naciones.



“En este caso consideramos que esos principios no fueron cumplidos, todo lo contrario, más bien exaltaron y han generado pronunciamientos que reclaman ese cuidado de una representante diplomática”, aseveró el liberacionista Luis Fernando Mendoza, presidente del órgano.







El verdiblanco aseguró que, lejos de ser un pronunciamiento diplomático, pareció más un guion que fue repetido por otros actores para replicar un mensaje equivocado que afecta la imagen internacional de Costa Rica y que es precisamente por esto que el canciller debe rendir explicaciones.

La audiencia de André Tinoco aún no tiene fecha.