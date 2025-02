Diputados llaman a cuentas a Canciller por “cambio de postura” sobre conflicto Rusia-Ucrania

El Plenario Legislativo aprobó, este miércoles, una moción para interpelar al canciller de la República, Arnoldo André, por el “cambio de postura” del Gobierno de Rodrigo Chaves sobre el conflicto Rusia-Ucrania.

La moción, presentada por el Partido Liberal Progresista, condena la agresión del gobierno de Vladímir Putin contra su vecino país, al tiempo que llama la atención del Ejecutivo por su “falta de coherencia” en torno al conflicto y la postura histórica de Costa Rica.

Junto a él, el frenteamplista Jonathan Acuña también cuestionó esa postura y aseguró que el presidente Chaves es hoy “un mandadero de Estados Unidos”.

El oficialista Daniel Vargas, parte del grupo de nueve diputados que votó en contra de la moción, aseguró que están de acuerdo con la interpelación, pero no con la llamada de atención al Gobierno.

“Aunque nuestra fracción está absolutamente a favor de que venga el Canciller, porque nos parece muy conveniente de que venga a explicarnos los pormenores de la participación de Costa Rica en las votaciones, no podemos votar la moción a favor porque me parece que hace un llamado de atención al Ejecutivo que no procede.