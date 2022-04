Diputados frenan sesión del Plenario por retiro de sus nombres de las curules

Los diputados frenaron la sesión del Plenario Legislativo debido a que la administración retiró, este martes, los nombres de las curules de los legisladores salientes.



Esa decisión, habitual en el proceso de transición de cara al 1° de mayo, cuando tomen posesión los nuevos diputados, desató reclamos airados de algunos de los legisladores actuales, que calificaron como un irrespeto el retiro de sus nombres.

“Nos extraña muchísimo llegar hoy y que ya las curules no tengan ni siquiera nuestro nombre, yo creo que nosotros vamos a estar trabajando, si no me equivoco, hoy, mañana y jueves (a doble sesión), o sea, todavía somos diputados porque todavía estamos trabajando hasta el 30 a las 12 de la noche.

“Es una falta de respeto lo que están haciendo, yo creo que deberían de poner las placas en este mismo momento, porque todavía no somos anónimos, esta curul no es una curul anónima, que se haga un receso porque si no para qué estamos aquí, estamos aquí como un cuadro pintado y si es tanta la gana de que nos vayamos nos vamos ya, pero así no se vale”, dijo con molestia la independiente Zoila Rosa Volio.

Lea también Nacional Rodrigo Arias dice tener “amarrados” los votos para presidir el Congreso Destacó que la prioridad para su fracción será un proyecto para crear empleo.

El presidente del directorio en ejercicio, Carlos Avendaño, apoyó las palabras de Volio, al igual que la socialcristiana María Vita Monge, que insistió en un receso que finalmente Avendaño concedió con la venia de los jefes de fracción.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que otros diputados también levantaran la voz por ese receso de 20 minutos.

“Yo no quiero que me pongan ninguna placa, es normal que en el proceso de transición de la Asamblea Legislativa se preparen las cosas para recibir a los nuevos diputados y diputadas, hay personas en la Asamblea que están trabajando y tendrán su cronograma, no todos los diputados estamos en la línea de frenar la sesión de hoy por una situación tan banal y tan ridículo”, dijo el frenteamplista José María Villalta.

Nielsen Pérez, quien habló en nombre de la fracción oficialista del PAC, también criticó ese receso.

“No ocupamos las placas para legislar, aquí si hay algo cierto cuando entramos es la fecha de salida. Hay un proceso de duelo normal y la Asamblea necesita preparar las condiciones para el ingreso de los nuevos diputados y diputadas, es una preparación humanamente necesaria y que no se nos hagan llegar esas placas porque somos diputados hasta el 30 a medianoche con o sin placa”, dijo la diputada.

Avendaño explicó que las placas ya habían sido llevadas de vuelta al Plenario y que se colocarían en los próximos minutos.