Diputados exigen al INS explicar millonaria inversión por cambio de nombre del Estadio Nacional

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto pidieron hoy al Instituto Nacional de Seguros (INS) que entregue los estudios técnicos que justifican la inversión de casi ₡900 millones para cambiar el nombre del Estadio Nacional a INS Estadio.

Luego de recibir en audiencia a la jefa de la Subdirección de Relaciones Corporativas del INS, Kattia Castro, y la gerente general del Estadio, Diana Posada, los legisladores mostraron su molestia por esa decisión del INS que se tomó meses después de despedir a 130 empleados en medio de un reacomodo organizacional.

La queja de los legisladores de oposición fue la poca claridad en el sustento técnico de esa decisión, una que Castro defendió por un tema de mercadeo.

“Colabora con la recordación de marca, que es el paso previo para cualquier decisión de compra de las personas”, dijo.

Según la funcionaria, el proyecto para ese patrocinio se sometió a una matriz de costo/beneficio que logró determinar rendimientos positivos para la institución, sin precisar cuáles o un monto.

Los diputados cuestionaron que el Estadio Nacional tiene ese nombre desde 1924 y que el cambio de nombre no evoca ese sentido de pertenencia que, defendieron, debería tener un inmueble que es de todos los costarricenses.

Posada detalló que, por esa negociación, el fideicomiso del Estadio recibió un primer pago de $190 mil en 2025 y tiene proyectados tres anuales de $480 mil cada uno, esto previo al cumplimiento de acuerdos previamente establecidos.

Esos recursos, dijo, servirán para el mantenimiento del inmueble, un proceso que ya inició.

La gerente añadió que se eligió al INS entre una serie de marcas que se mostraron interesadas en un patrocinio similar.

Por eso, los diputados le pidieron a ella la lista de empresas y ofertas que fueron presentadas y el razonamiento de por qué se eligió al INS, mientras que al Instituto se le pidió además la justificación de la compra de un palco para ocho personas que se adquirió en el estadio.

Esta información deberá ser entregada esta misma semana a la comisión de previo a la sesión del próximo jueves que tocará este mismo tema.

