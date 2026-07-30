Diputados envían consulta ante Sala IV actualización de canon para frecuencias

Diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional, PUSC y CAC presentaron este miércoles una consulta de constitucionalidad al expediente 24.461, que actualiza el canon que deben pagar las empresas por el uso de las frecuencias de radio y televisión.



La consulta, firmada por 10 legisladores, guarda relación con la reforma que impulsa el Gobierno para esa actualización, misma que se aprobó el pasado lunes en primer debate.



El texto modifica el canon de radiodifusión actual para establecer una base imponible según los ingresos brutos anuales de cada emisor.



Así, aquellas empresas con ingresos inferiores a los 100 salarios bases estarán exoneradas del cobro, mientras que las que superen esos montos tendrán un cobro escalonado que puede llegar a un máximo de 3,13% en el caso de las radioemisoras y de 7,73% para las televisoras.



Estos cobros se harán anualmente a quienes se les hayan asignado frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión de acceso libre y gratuito, independientemente de que hagan uso de dichas frecuencias concesionadas o no, aclara el proyecto.



Hasta ahora, las compañías de radio y televisión pagan un impuesto anual con tarifas proporcionales a su potencia.