Diputados eliminan penas de cárcel contra periodistas por calumnias o injurias

Los diputados aprobaron, en segundo y definitivo debate, el expediente 24.185, que elimina las penas de cárcel contra periodistas por los delitos de calumnias o injurias cometidos en el ejercicio de su profesión.

Se trata de una reforma a la Ley de Imprenta impulsada por el liberal Gilberto Campos, quien defendió el derogar artículos cuya aplicación era obsoleta en la realidad actual.

Específicamente, la reforma deroga los artículos 7 y 8 de la Ley 32: el primero que castiga con pena de arresto de uno a 120 días a los responsables de calumnia o injuria cometidos por medio de la prensa, una pena que hasta hoy era compartida entre los autores y los editores responsables.

El segundo artículo reza que esa misma pena será aplicada a quienes, mediante publicaciones de prensa, intenten “subvertir el orden o alterar las relaciones amistosas con algún Estado”.

“De hoy en adelante, quien ejerza la libertad de prensa podrá hacerlo sin temor a que se utilice la Ley de Imprenta como un mecanismo de disuasión para evitar sus publicaciones”, celebró Campos.

El proyecto había sido votado en primer debate a finales de octubre pasado y no fue convocado durante las pasadas sesiones extraordinarias, por lo que recibió segundo debate hasta ahora.