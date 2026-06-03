Diputados eliminan cobro a sociedades mercantiles por registrar correo electrónico

El Plenario Legislativo aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el expediente 25.094, que elimina los cobros a las sociedades mercantiles por registrar un correo electrónico como medio oficial de notificación.

Se trata de una propuesta presentada por el exdiputado del PUSC, Carlos Felipe García, para resolver un problema indeseado que trajo consigo la Ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles, aprobada por la pasada Asamblea Legislativa y en vigencia desde el año anterior.

La reforma votada ayer permite que ese trámite pueda efectuarse de manera gratuita mediante una declaración jurada del representante legal de cada sociedad, sin necesidad de una escritura pública autenticada por un notario como sucede en la actualidad.

“Logramos encontrar un mecanismo que cumple con los dos objetivos: que el trámite del correo electrónico se haga de forma rápida y expedita sin costos adicionales, garantizando seguridad jurídica”, celebró el frenteamplista José María Villalta.

El proyecto, además, incluye dos transitorios para ampliar la entrada en vigor de ese requisito: el primero de seis meses a partir de que el texto se convierta en ley para que el Registro Nacional implemente el sistema que permita a las sociedades registrar esa dirección de correo; el segundo de un año para que las sociedades mercantiles registren ese correo.

Las sociedades que no incluyan esa forma de notificación se exponen a sanciones y, además, no podrán inscribir ningún tipo de documento ante el Registro Nacional.