Diputados electos fijan postura sobre proyecto de jornadas extraordinarias

Los diputados electos ya definieron cuál será su postura frente al proyecto de ley sobre jornadas extraordinarias, una de las propuestas más debatidas en el ámbito laboral que deja pendiente la actual Asamblea Legislativa.

La propuesta busca establecer esquemas excepcionales de trabajo que permitirían ampliar las jornadas laborales bajo condiciones específicas y previamente reguladas. El plan ha generado posiciones divididas entre sectores empresariales, sindicales y políticos (ver video adjunto en la portada).

Entre quienes adelantaron criterio se encuentran Iztarú Alfaro, José María Villalta y Abril Gordienko y ya fijaron posición de cara al inicio del nuevo período legislativo.

El proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo, mientras que otras fracciones mantienen reservas o se oponen a su avance, al señalar posibles impactos en los derechos laborales y las condiciones de trabajo.

Este martes, el Plenario acordó que la iniciativa no será discutida en lo que resta de la actual legislatura, por lo que será heredada formalmente al Congreso entrante, donde deberá retomar su trámite.



