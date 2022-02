Diputados dictaminan millonario préstamo para proyecto de tren eléctrico

Los diputados de la Comisión de Infraestructura dictaminaron esta tarde de manera afirmativa el proyecto de préstamo por $550 millones que financiaría la primera parte del tren eléctrico de pasajeros en el Gran Área Metropolitana.



Tras una extensa discusión y una reñida votación que acabó 5-4, el órgano legislativo finalmente envió el expediente al Plenario para su trámite final con el respaldo claro de fracciones como Liberación Nacional y el PAC y el rechazo absoluto de otras como el PIN o Nueva República.

La tesis que imperó en la comisión fue la de que el crédito por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otro de $250 millones por parte del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas, no solo eran una oportunidad de financiamiento muy favorable, sino que además permitirán financiar el desarrollo de un tren eléctrico en el país sin que se trate específicamente del proyecto actual que impulsa el Gobierno.





El primero de esos empréstitos, que se tramitan como uno solo, tendrá un plazo de 25 años con un periodo de gracia de 5 años y una tasa anual de interés de 3,8%, mientras que el segundo se pagará sin intereses, a 40 años plazo y con 10 años de gracia.

Los liberacionistas Luis Fernando Chacón, David Gourzong y Paola Valladares, así como el oficialista Luis Ramón Carranza y la socialcristiana María Vita Monge, insistieron que sería un error no aceptar condiciones como esas y defendieron que un proyecto como el propuesto vendría a solucionar muchos de los problemas de movilidad en el centro de la capital, apoyando además el tránsito eficiente de ciudadanos que no pueden optar por un vehículo.

Sin embargo, otros como los independientes Marulin Azofeifa o Jonathan Prendas volvieron a insistir en que el crédito es “un cheque en blanco” pues no está claro a cuál proyecto financiaría ni cuánto costaría al final.





El legislador insistió en que no existe ningún estudio técnico que de certeza de que este proyecto vaya a aumentar la cantidad de personas que hoy utilizan el tren y que solo cambiaría la operatividad de este, porque no hay un proyecto que genere una interconexión entre las diferentes plataformas de transporte público.

Prendas fue más allá y adelantó que su agrupación bloqueará en el Plenario la aprobación de esos créditos para que sea la venidera Asamblea Legislativa, que asumirá en mayo, la que tome una decisión final sobre estos.

“Los diputados de Nueva República vamos a estar votando en contra este crédito y vamos a utilizar las medidas para que en los próximos meses este proyecto no se apruebe y que sea la próxima Asamblea la que tome la decisión de avanzar o no en este préstamo, ellos sabrán qué van a hacer con sus criterios y conciencia, pero no podemos heredarle a una nueva administración algo que no van a poder ejecutar”, finalizó.