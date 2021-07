Diputados despiden en sus redes sociales a Rodolfo Peña

Diputados de diferentes fracciones lamentaron este viernes la muerte de Rodolfo Peña Flores, hasta hoy representante de Guanacaste por el Partido Unidad Social Cristiana.



Peña, de 57 años, falleció por complicaciones derivadas del COVID-19, luego de permanecer más de dos meses hospitalizado.

Los legisladores recordaron con cariño al socialcristiano, de quien elogiaron su trato ameno y sonrisa fácil.

Dentro de todo el caos del Plenario no hubo día en que Rodolfo Peña, Peñita, no me saludara con una enorme sonrisa. Siempre tuvimos tiempo para bromear juntos, en camaradería y meterle afecto a la política.



Es un golpe duro. Mis mayores condolencias a su familia y amigos.