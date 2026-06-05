Diputados cuestionan plan millonario del Cen-Cinai mientras centros operan con órdenes sanitarias

El Cen-Cinai enfrenta críticas en la Asamblea Legislativa tras anunciar su intención de adquirir un nuevo edificio para su sede central en el año 2027 , con una inversión que superaría los ₡3.700 millones .

Diputados señalaron que existen otras prioridades urgentes, como la atención de los centros infantiles que actualmente operan bajo órdenes sanitarias, y cuestionaron la capacidad de ejecución de la institución.

La nueva jerarca del Cen-Cinai, quien asumió funciones en mayo, reconoció que varios centros de atención presentan deficiencias y requieren intervención inmediata, lo que intensificó el debate sobre la pertinencia de destinar recursos a un inmueble en lugar de atender necesidades básicas de infraestructura.

El tema se mantiene bajo discusión legislativa y genera preocupación en sectores sociales que demandan mayor inversión en la atención directa de la niñez.