Diputados cuestionan "pasividad" del PANI ante polémica publicación en revista del MEP

Los diputados de la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia cuestionaron este martes la “histórica actitud reactiva” y la pasividad con la que dijeron ha venido trabajando durante años el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Lo hicieron en el marco de la investigación que dicho órgano mantiene sobre la publicación de un polémico artículo con contenido sexual que se incluyó en la revista Conexiones del MEP.

En comparecencia por ese expediente, los legisladores recibieron a la directora de esa institución y ministra de la Niñez Gladys Jiménez, quien calificó como inapropiada la lectura para niños y condenó su publicación, pero dejó claro que, al ya haberse presentado una denuncia en la vía penal por el caso, no considera necesario interponer una nueva.

Esa posición no cayó bien entre el presidente del órgano, Harllan Hoepelman, o la también independiente Shirley Díaz, quienes pusieron en duda la rectoría del PANI en materia de defensa de la niñez.

“A mí lo que me preocupa es que si la prensa no saca a la luz este hecho el PANI no reacciona, no hace nada, y que eso es lo que hemos visto durante años, que es una posición de reactiva históricamente”, dijo Hoepelman.