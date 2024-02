Diputados critican “resistencia” del Gobierno a investigar contrato del BCIE con Bulgarelli

26 de febrero de 2024, 11:57 AM

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, confirmó ante ese órgano que no se ha abierto -ni solicitado- ningún procedimiento en ese sentido, pues insistió en que los recursos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica no son públicos.

Esa respuesta no cayó bien entre los diputados de oposición, quienes dijeron no entender cómo el tema no causa preocupación en Casa Presidencial.