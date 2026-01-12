Diputados citan a Federico Cruz “Choreco” por llamadas a presidenta del INS

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobaron, este lunes, por unanimidad, una moción para llamar en audiencia al exasesor presidencial Federico Cruz “Choreco”.

Esta vez, Cruz deberá responder por las presuntas presiones para el ingreso de $10 millones en el puesto de bolsa del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Esta mañana, la presidenta ejecutiva, Gabriela Chacón, confirmó que recibió una llamada de “Choreco” para hablar sobre ese potencial negocio, aunque negó que se tratara de una presión.

Eso sí, la jerarca desmintió que tuviera comunicación constante con Cruz y aseguró que lo conocía, únicamente, por su relación con Rodrigo Chaves.

“Estamos presentando esta moción porque hay una contradicción de criterios que es necesario que corroboremos. Se dice que solo fue una llamada, más don Federico aparece en televisión diciendo que fueron un montón de llamadas. El tema aquí es entender el vínculo y esta relación que podría existir entre una persona que fue o es cercano al presidente de la República y la Presidencia del INS para hacer negocios directamente”, dijo la independiente Kattia Cambronero.

El liberacionista Francisco Nicolás ironizó sobre la presencia de “Choreco” en una nueva investigación legislativa.

“Una vez más aparece el conspicuo Federico Cruz “Choreco”, aparece gestionando con unas potestades casi de apoderado generalísimo del estado costarricense. No es cualquier el mortal el que logra una comunicación fluida con la presidencia del INS.

“Hay que traer al señor Cruz, sentarlo ahí y preguntarle si eso que dijo ante la prensa es cierto o no”, dijo.

Al final, la moción fue aprobada por unanimidad.

Todavía no se ha anunciado la fecha en que Cruz comparecerá.

