Diputados chocan criterios tras comparecencia del Presidente en comisión que investiga UPAD

Los errores en la redacción del decreto que creaba la UPAD, su alcance y abusos fueron parte de las preguntas de los diputados al Presidente de la República en su comparecencia.



“Me parece que el Presidente ha asumido la responsabilidad de haber ordenado la creación de la UPAD con los fines que él dice que fueron los que generaban ese objetivo, creo que sus declaraciones arrojan, hasta este momento, poca luz sobre este asunto, pero me queda claro que él es consiente de que el decreto ejecutivo es completamente ilegal y eso lo corrobora el hecho de que lo hayan tenido que retirar”, comentó Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN.

Para la diputada del PUSC, María Inés Solís, el presidente se dedicó a esquivar las preguntas, “siempre ha estado muy esquivo, no ha sido directo con sus respuestas, anda viendo a ver cómo se sale por la tangente, me parece lamentable que no lo esté tomando con la verdadera seriedad y que venga a ver cómo tergiversa la información”.

Roberto Thompson, diputado del PLN, compartió una opinión similar a la de su colega Solís, al indicar que no hubo claridad y faltan respuestas.

“Quedan muchas dudas generadas por las respuestas del señor Presidente, me parece que hay temas que todavía no se han abordados y no se tiene claridad, por ejemplo, ¿Cómo se genera el decreto? ¿para qué? ¿con qué intención? Porque además el decreto decía claramente que la unidad iba a ser dependiente del presidente de la República”, expresó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, asegura que el Presidente “habló mucho sobre los fines que se habían perseguido, la intensión que tenían con la creación de la UPAD, pero no de las ilegalidades y errores concretos que se cometieron”.

“Nos llamó poderosamente la atención que el Presidente dijera que el decreto, que es groseramente ilegal, como ha dicho la Procuraduría, tenía simplemente un error de redacción, me parece que en la comparecencia queda claro que ese supuesto error de redacción es un error de fondo y que el mandatario si tiene conocimiento de que fue un decreto ilegal”, agregó Villalta.

Para Paola Vega y Laura Guido, diputadas del PAC, todo fue una “persecución” innecesaria montado por los diputados para buscar un “juicio político”.

“Creo que se provocó mucha expectativa de la necesidad de que el presidente viniera y realmente los diputados no tenían claridad para qué querían que se hiciera presente, no han aportado datos distintos a los que ya tenían, además queda claro que no se ha encontrado prueba alguna de que hubo espionaje con propósito político, electoral y demás por parte de la Presidencia ni que esto era secreto de modo alguno”, dijo Vega.

“Me parece claro que la intensión de don Pedro Muñoz era un objetivo de hacer un juicio político, algo que en la constitución no existe, algo que no es potestad de los diputados y algo que va más allá de sus potestades constitucionales, da cuenta de que en este proceso lo que ha buscado es hacerse una persecución”, le secundo Guido.