Diputados avalan traslado de ₡7.870 millones para nueva cárcel
Se trata de los recursos incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de 2025.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron, este martes, el traslado de ₡7.870 millones para la construcción de la nueva cárcel que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves.
Se trata de una primera parte de cerca de ₡30 mil millones que costaría el nuevo centro penitenciario, bautizado como Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO), y que fueron incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de 2025.
Esos fondos se obtendrán, según el Ministerio de Hacienda, de recursos no utilizados de la Presidencia de la República (₡55,3 millones), Gobernación y Policía (₡253,7 millones), Relaciones Exteriores y Culto (₡88,8 millones), Seguridad Pública (₡4.122 millones), Hacienda (₡364,9 millones), Agricultura y Ganadería (₡61,9%), MOPT (₡1.745 millones), Salud (₡886,3 millones), COMEX (₡237,8) y el Ministerio de Trabajo (₡66,8 millones).
Los diputados también le negaron al Ejecutivo el recorte pretendido de ₡24.010 millones a distintos programas sociales, incluido Fodesaf, para trasladarlos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El proyecto de presupuesto extraordinario fue dictaminado y ahora deberá ser votado en el Plenario Legislativo.