Diputados avalan traslado de ₡7.870 millones para nueva cárcel

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron, este martes, el traslado de ₡7.870 millones para la construcción de la nueva cárcel que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves.

Se trata de una primera parte de cerca de ₡30 mil millones que costaría el nuevo centro penitenciario, bautizado como Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO), y que fueron incluidos en el segundo presupuesto extraordinario de 2025.

Esos fondos se obtendrán, según el Ministerio de Hacienda, de recursos no utilizados de la Presidencia de la República (₡55,3 millones), Gobernación y Policía (₡253,7 millones), Relaciones Exteriores y Culto (₡88,8 millones), Seguridad Pública (₡4.122 millones), Hacienda (₡364,9 millones), Agricultura y Ganadería (₡61,9%), MOPT (₡1.745 millones), Salud (₡886,3 millones), COMEX (₡237,8) y el Ministerio de Trabajo (₡66,8 millones).

Los diputados también le negaron al Ejecutivo el recorte pretendido de ₡24.010 millones a distintos programas sociales, incluido Fodesaf, para trasladarlos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

El proyecto de presupuesto extraordinario fue dictaminado y ahora deberá ser votado en el Plenario Legislativo.