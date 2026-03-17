Diputados avalan dos caminos para retiro anticipado del ROP

Luego de meses de discusión, la Comisión de Asuntos Sociales finalmente dictaminó, este martes, dos de los cuatro proyectos de ley presentados para permitir el retiro anticipado de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).



Se trata de los expedientes 24.984, de la oficialista Ada Acuña, y el 24.972, de la frenteamplista Rocío Alfaro, ambos textos irán ahora al Plenario para su discusión final.



En la sesión de hoy, además, se rechazó por el fondo el proyecto del independiente Gilberth Jiménez.



Dos caminos para un mismo fin



El proyecto de Acuña, el primero en votarse hoy, sufrió modificaciones de última hora para acoger las preocupaciones técnicas que se expresaron durante la discusión.



En su texto final, la propuesta establece dos posibilidades de retiro: una completa cuando la pensión que reciban las personas sea menor a ₡746.160 y un retiro programado con plazos de entre 2 y 15 años.

“Queremos resolver estructuralmente, de una vez y para siempre, la situación de todos los trabajadores que aspiren a tener una pensión de cualquiera de los regímenes”, justificó Acuña antes de defender que su proyecto no tendrá un impacto económico real en el régimen.

La iniciativa de Alfaro, por su parte, estable el retiro en rentas temporales por hasta dos años.

Antes, la comisión aprobó una moción para impedir que, en adelante, las operadoras puedan trasladar las minusvalías a los cotizantes, entendidas como las pérdidas temporales que tienen los fondos por el impacto de sus inversiones.

“No se vale que un ahorro que han hecho durante toda su vida no venga a subsanar las necesidades que hoy tienen y esto hay que verlo con equilibrio, que las opciones que hoy permitimos avanzar sean una válvula de alivio para muchísimas personas que necesitan que este fondo sea un verdadero alivio en su vejez y en su necesidad y calidad de vida.

“Este dinero no es de las operadoras, es de todos ustedes, las personas que cotizaron todas sus vidas”, defendió enérgica la frenteamplista Priscilla Vindas.

Con los dictámenes, el Plenario entrará ahora en la discusión y votación final de estas propuestas.