Diputados arremeten contra tesorero nacional por esquiva comparecencia en comisión “Cochinilla”

Los diputados de la comisión que investiga el caso “Cochinilla” arremetieron esta noche contra el director de la Tesorería Nacional por sus esquivas respuestas sobre el papel que ese órgano desempeñó en la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).



Mauricio Arroyo, director de ese órgano de Hacienda, insistió ante los legisladores de la comisión que el responsable de los pagos y control interno de esos presupuestos es el jerarca de cada institución, en este caso el ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata.

Los diputados cuestionaron entonces cuál es el papel de la Tesorería en el traslado de esos fondos y cuál es la fiscalización que realiza, a lo que Arroyo que las reformas aprobadas han mejorado los controles para promover la eficiencia, pero que todavía falta mucho camino por recorrer en ese sentido, incluidas iniciativas como Hacienda Digital.

“A mí me da mucha cólera que me quieran ver la cara de idiota y usted está tratando de hacerlo, porque yo lo que le estoy pidiendo es que usted explique por qué no es su responsabilidad haber autorizado o no un pago, y usted está jugando con el intelecto no solo de esta comisión sino de los 5 millones de habitantes que lo están escuchando.