Diputados apuntan hacia el PANI y Chaves por denuncias contra Álvaro Ramos

Los diputados de oposición enfilaron, este miércoles, sus discursos contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el presidente Rodrigo Chaves luego de conocerse la investigación abierta contra el candidato del PLN, Álvaro Ramos, por un video en el que se observa a su hija hablando de política.

La primera en levantar la voz fue la socialcristiana Daniela Rojas, quien dijo solidarizarse con la pequeña.

“Es a esta niña a quien le están vulnerando un derecho, el derecho a expresarse, a participar cívicamente en política, eso no es un derecho exclusivo de los mayores de edad.

“Lo que más me llama la atención es lo eficiente que ahora es el PANI, tan eficiente que nos cuenta todos esos menores que están en la Avenida Central o a los semáfaros en San José y díganos ¿cuántas investigaciones han abierto por esos menores de edad que están ahí pidiendo a las 10 de la noche sin abrigo ni alimentación, cuántas veces han ido?”, cuestionó Rojas.

Fabricio Alvarado, de Nueva República, también criticó la labor del PANI, al que calificó como una institución “inútil”.

“¿Dónde estuvo el PANI actuando antes de la tragedia de Juliana, que a pesar de que la institución recibió 22 denuncias por violencia, el PANI no actuó y a Juliana la mataron?

“¿Dónde estuvo el PANI para proteger a la niña Keibril y su madre, de solo 12 años, cuando el caso era de conocimiento de la institución y no intervino? Hoy Keibril está en el cielo por culpa de una institución inútil. ¿Dónde ha estado el PANI para evitar que niños y adolescentes terminen reclutados por el crimen organizado?”, aseveró.

El liberacionista Óscar Izquierdo cuestionó también que hoy el propio Chaves reconoció que fue alertado del caso por la propia presidenta del PANI, Kennly Garza, a pesar de que el Patronato debería ser una institución autónoma.

“Me parece realmente sorprendente que el PANI decida hacer una investigación sobre la manifestación de una niña brillante, sumamente inteligente, pero más grave aún que hoy el mismo presidente de la República confiesa que la presidenta del PANI lo llamó para advertirle de la situación. Ahora resulta que impiden que una niña pueda manifestarse sobre lo que está pasando en el país, eso es doloroso, un retroceso absoluto”, dijo.

Ariel Robles, del Frente Amplio, fue más allá e invitó a todos los niños y jóvenes a participar en política.

“Decirle a toda persona joven, niño o niña, salga a hablar de política, cuanto le dé la gana, digan lo que piensan, hablen libremente, con propiedad, griten 'Fuera Chaves', si quieren gritarlo, aquí en este país no tenemos por qué sentir miedo, absolutamente nadie, de sus precisiones políticas