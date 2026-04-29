Diputados aprueban "sanción simbólica" contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual

La Asamblea Legislativa aprobó una “sanción simbólica” contra Fabricio Alvarado ante la imposibilidad de discutir —y votar— formalmente los informes que analizaban las denuncias por presunto acoso sexual contra el líder del Partido Nueva República (PNR).

La ausencia de 22 diputados a la sesión de la tarde de este martes, la última del actual Congreso, impidió que se conocieran los tres informes contra el legislador y excandidato presidencial, dos de los cuales recomendaban una sanción administrativa en su contra.

“Si bien nosotros no podemos hacer una votación en sí, creo que hay una manifestación explícita de todos los diputados que estamos aquí presentes”, defendió la liberacionista Kattia Rivera en defensa de la solicitud presentada por su compañero, Luis Fernando Mendoza.

Así, el presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, pidió a los presentes ponerse de pie si estaban de acuerdo con la sanción que los informes recomendaban, a lo que los 35 congresistas presentes aceptaron.

Eso sí, Arias recordó que ese acto era simbólico, y no tiene validez legal, pues le tocará a los diputados entrantes decidir sobre ese expediente, ya con Alvarado fuera de la Asamblea.