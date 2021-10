Diputados aprueban rebajo al marchamo 2022

Los diputados aprobaron esta mañana en primer debate el proyecto de rebaja al marchamo 2022.



Con el rechazo de las últimas cinco mociones presentadas al expediente, el Congreso consiguió votar la iniciativa que beneficiará a todos los propietarios de vehículos con valores fiscales por debajo de los ₡15 millones.

El rebajo aprobado será de ₡13.800 para los propietarios de automóviles con valores fiscales por debajo de los ₡240 mil.

A partir de ahí, el impuesto a la propiedad se cancelará según el valor de cada vehículo, beneficiando más a los de menor costo.

Precisamente las mociones discutidas hoy, todas autoría de la fracción oficialista del PAC, apuntaban a reducir el beneficio de los propietarios del último escaño, que va desde los ₡4.210.000 y hasta los ₡15 millones.

Estos vehículos deberán pagar por impuesto un 3.3%, la intención del PAC es que esos usuarios fueran menos beneficiados.

De igual forma, las mociones pretendían reducir ese techo de ₡15 millones incluso hasta los ₡6 millones.

“¿Por qué aquí beneficiamos a los carros del año? ¿Por qué no delimitaron que los carros de agencia no? ¿Por qué no están incluidas las sociedades jurídicas? No hay ninguna exclusión acá, la única fue la que hizo el PAC para sacar a los miembros de los supremos poderes, pero no se hace ninguna distinción con sectores ganadores o sectores favorecidos”, dijo la oficialista Laura Guido en la defensa de dichas mociones.