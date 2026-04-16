Diputados aprueban ley que garantiza red nacional de cargadores eléctricos

Los diputados aprobaron una ley que garantiza que Costa Rica cuente con una red nacional de cargadores eléctricos, dando un paso clave hacia la movilidad sostenible.

Con el voto unánime de 40 legisladores, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto que impulsa la colocación de cargadores para vehículos eléctricos en todo el país.

La iniciativa autoriza a empresas y particulares a instalar y operar centros de recarga, así como a comercializar este servicio, lo que abre la puerta a mayor inversión en el sector.

Además, establece una red nacional de estaciones de carga con cobertura en todo el territorio, que deberán colocarse a distancias determinadas para garantizar acceso equitativo.

El Ministerio de Ambiente y Energía supervisará el desarrollo de esta infraestructura, y celebró la aprobación del plan que busca avanzar en la descarbonización del país.

Las tarifas de los cargadores serán reguladas por la ARESEP, con el objetivo de asegurar precios competitivos, acceso universal y un servicio eficiente.