Diputados aprueban, en primer debate, que agentes del OIJ se puedan pensionar a los 55 años

El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en primer debate, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se puedan pensionar a los 55 años.

Se trata de una propuesta que presentó el exdiputado Dragos Dolanescu en la pasada Asamblea Legislativa y que va dirigida a todos aquellos agentes cuyas funciones exijan la portación de armas.

Así, esa pensión anticipada tocaría a esos agentes y también a aquellos de la sección de cárceles del OIJ y otros puestos afines.

La reforma, que se votará en segundo debate el próximo 8 de abril, fue respaldada por 32 diputados y adversada por ocho representantes del oficialismo.

Pilar Cisneros, la cabeza del oficialismo, cuestionó que una reforma así sería un engaño para los agentes pues no se asegura que habrá recursos para atender ese retiro anticipado, además de crear diferencias en otros servidores como policías o bomberos.

“Aquí no estamos hablando si es justo o no, estamos hablando si es posible o no es posible, si es un engaño más o una promesa politiquera. Les estamos ofreciendo pensionarse 10 años antes que cualquier otro, pero ¿qué van a hacer ustedes diputados cuando les vengan a tocar la curul los policías? ¿Ellos no arriesgan sus vidas?”, cuestionó.