Diputados acuerdan congelar por seis meses el impuesto único a los combustibles

Los diputados acordaron esta tarde congelar, durante seis meses, la actualización del impuesto único a los combustibles.



La medida fue votada en primer debate de manera unánime por 52 legisladores, como una muestra del consenso que existía no solo dentro del Congreso sino además con el Gobierno, que apenas la semana pasada convocó la iniciativa.

La decisión impedirá que se aumente ese tributo durante el próximo semestre en vista del histórico precio en el que se venden los hidrocarburos en Costa Rica, con litros que superan los mil colones para el Diésel, Regular y Súper.

Se trata de la primera decisión que toma el Poder Legislativo para atender la actual crisis, provocada especialmente por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

"Este es un proyecto importante, pero tiene que quedar claro que esto no rebaja ni un colón el precio de los combustibles, no lo rebaja absolutamente nada, lo que evita es un aumento producto del impuesto único, solo no se va a aumentar este impuesto en seis meses, es por eso que llamamos a tener propuestas que sí generen un impacto positivo e inmediato en el precio de los combustibles", aseguró jefa del PUSC, Daniela Rojas.