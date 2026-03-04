Diputado sobre uso de carros del estado: "Vemos abusos, vueltas personales, llevan a la familia a pasear"

Este miércoles, la Asamblea Legislativa votará en segundo debate un proyecto de ley que podría dejar sin carros de uso discrecional a ministros, presidentes ejecutivos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

“Pone en orden en una materia tan odiosa como lo es utilizar un vehículo del Estado de alta gama para lo que a mí me dé la gana, eso está pasando en los altos poderes de la República, busca regular el uso”, explicó el diputado Francisco Nicolás.

Actualmente, los carros discrecionales están regulados en el artículo 238 de la Ley de Tránsito, el cual establece que no cuentan con restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido.

La reforma limitaría el uso de estos vehículos únicamente a los presidentes de los Supremos Poderes, aunque contempla excepciones para ministros, magistrados o jefes policiales que requieran el uso discrecional por razones de seguridad.

“En temas de seguridad sí, porque obviamente el ministro de Seguridad requiere el uso discrecional absoluto, el fiscal general, los miembros de la Sala III, pero son casos puntuales, no la generalidad como ahora, donde vemos abusos, llevando los carros al supermercado, a hacer vueltas personales, llevando a la familia a pasear, etc.”, agregó Nicolás.

Según el proyecto, quienes pierdan este beneficio pasarán a tener carros de uso semidiscrecional.

La iniciativa fue votada este martes en primer debate. Los diputados Pilar Cisneros Gallo, Waldo Agüero, Jorge Rojas y Gilberth Jiménez se manifestaron en contra. Este miércoles se definirá en segundo debate si el proyecto, presentado desde el 2018, se convierte en ley.