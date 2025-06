Diputado quiere que le demuestren que Celso Gamboa no entró a Casa Presidencial

El diputado Alejandro Pacheco se dijo parcialmente satisfecho con la información dada por el presidente Rodrigo Chaves sobre supuestas reuniones del abogado Celso Gamboa.

Si bien el mandatario rechazó haber recibido alguna vez al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública en la Casa Presidencial e, incluso, conocerlo; todavía el diputado insiste en que la pregunta fue si Gamboa visitó o no la Casa Presidencial durante esta Administración.

"No estamos de acuerdo con la respuesta del señor presidente. Está bien que él diga que no lo conoce, que no se reunió, pero eso no es lo que estoy buscando. O sea, a mí no me interesa si es él. Lo que yo le estoy preguntando es que si él ingresó a la Presidencia de la República. O sea, si el señor Gamboa estuvo en la presidencia, con quien se reunió, porque acordémonos que en la Presidencia de la República hay mucha gente", explicó Pacheco a Teletica.com.

"Estoy satisfecho a medias, porque ya sé que él no se reunió, pero yo quiero saber cuáles otros funcionarios. Acordémonos que están, por ejemplo, las exministras de la Presidencia, los viceministros también que están ahí, los funcionarios, los jefes de despachos. Yo creo que hay una oficina de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), también en la cual probablemente registran las entradas de las personas que van a visitarlas y hay mucha gente con la cual él puede reunirse", agregó.